De una vez por todas se define al gran campeón del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, cuando Atlas reciba al Club León por la final de vuelta en la cancha del Estadio Jalisco. Los Rojinegros están con la ilusión a tope por la posibilidad de ganar un campeonato tras más de 70 años, aunque para ello deberán revertir el marcador de la ida.

Dentro de todas las cosas que se hablaron previo a esta gran definición, fueron los famosos que le van a los Rojinegros. Uno de ellos fue el periodista de TV Azteca, David Medrano, sobre quién en las últimas horas se rumoreó que se retiraría de la actividad profesional, en caso de que los Zorros se consagren ante La Fiera.

Y fue el propio comuncador quien fue consultado sobre esta cuestión al arribar al Coloso de la Calzada Independencia. Allí, se encargó de explicar el surgimiento de este fuerte rumor y si el mismo es algo que pueda ocurrir. ¿Se retira si Atlas es Campeón?...

"No, los periodistas no somos los protagonistas, solo somos el vínculo. Nunca manifesté eso, denme chance, no me siento tan viejo. Es una fake news que surgió por ahí y que tomó fuerza conforme avanzó el Atlas", le reveló Medrano a Mediotiempo.

De todas maneras, como todo atlista confesó su deseo de que sus Zorros levanten el trofeo de la Liga MX: "Eso espero, ver campeón al Atlas y poder contar la historia, si no, cómo le vamos a hacer. Pero no es cierto, aunque uno no puede salir a desmentir cada una de las cosas que van saliendo en redes sociales".