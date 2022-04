El futbolista no atraviesa un buen momento, y el cambio de club, en definitiva, tampoco terminó de ayudarlo. ¿Logrará recuperar su mejor versión?

El Club América se renovó este año con la intención de pelear en lo más alto del Clausura 2022, donde el inicio estuvo lejos de ser el esperado, y acabó por costarle el despido al entrenador argentino, Santiago Solari. En el último mercado de pases, entre altas y bajas, destacó la salida de Sebastián Córdova, mediocampista ofensivo con mucha calidad técnica, que incluso se había ganado un lugar en la Selección Mexicana.

Córdova no cerró el 2021 con una buena imagen, y fue señalado por una parte de la afición americanista, que no veía en el futbolista ni el nivel ni el compromiso para llevar al equipo hacia los primeros puestos. Al parecer, también Santiago Solari analizó la situación de la misma manera, al no poner reparos en que el jugador saliera del primer equipo con destino a un rival directo como lo es Tigres UANL.

El tiempo para haberle dado la razón a Santiago Solari y a los americanistas que apuntaban contra Sebastián Córdova, ya que en su epata por Tigres, cuenta muy poco para Miguel Herrera. El nivel del futbolista no ha vuelto a ser el de antes desde que regresó de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde obtuvo medalla de bronce. En la derrota de los Felinos ante Pachuca, pese a la desventaja de su equipo, Córdova no ingresó ni un solo minuto.

Aunque comenzó el Clausura 2022 como titular, muy rápidamente Sebastián Córdova perdió el puesto y no ha logrado regresar al primer equipo, con excepción de la victoria por 2-1 ante el América. En total, registra cuatro titularidades y siete ingresos desde el banco de suplentes, aunque en muchos de estos jugó apenas un puñado de minutos. Para peor, el mediocampista no registra goles con la camiseta de Tigres.

Córdova en el América

El jugador de 24 años llegó al equipo juvenil de las Águilas en 2018, y no tardó en comenzar a ilusionar con su calidad. Su buen inicio lo llevó a la Selección, pero luego no logró consolidarse. En total, con la camiseta del América, Sebastián Córdova registra 99 partidos, 16 goles y ocho asistencias.