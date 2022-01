La tercera fue la vencida para Tigres UANL. En su visita a Pumas, después de un arranque con empate y derrota como local, el equipo conducido por el Piojo Herrera logró reponerse y conseguir su primera victoria en el Clausura 2022 de la Liga MX. En los minutos finales, apareció la reacción para dar vuelta al resultado.

Miguel Herrera sabía que su equipo debía mejorar y mucho, después de un flojo inicio de certamen. Las críticas comenzaban a llover sobre el entrenador, y más aún cuando, a falta de algunos minutos para el final del partido, Pumas se encontraba arriba en el marcador y le propinaba a Tigres otro duro golpe. Los goles de Nicolás López y André-Pierre Gignac evitaron un nuevo dolor de cabeza.

Sin embargo, el que aún no logra convencer ni evitar las críticas, es Sebastián Córdova, flamante refuerzo de Tigres, proveniente desde el Club América. El mediocampista ofensivo, que supo representar a la Selección Mexicana, aún no logra mostrar una buena versión, pero cuenta con el apoyo del Piojo Herrera, quien salió a defenderlo de manera pública.

“Tiene tres partidos con sus compañeros, se están conociendo. Está ahí, está llegando. Yo no me voy a desesperar con Córdova porque lleva tres partidos, en diciembre casi no hubo trabajo, pero se están conociendo”, expresó el entrenador. En el encuentro anterior, frente a Puebla, el ex americanista recibió algunos abucheos por parte de la afición de Tigres.

En esta ocasión, Sebastián Córdova fue el primer cambio de Herrera, quien con el marcador en desventaja, optó por darle ingreso a Juan Pablo Vigón: “Hubo revulsivos, pero no es porque Córdova no haya hecho lo que le pedí. Poco a poco se va a conociendo a sus compañeros y que lo conozcan a él”, explicó el Piojo en relación a su propia modificación.