En la previa de lo que serán los partidos del Repechaje del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club América mandó un desafiante mensaje al resto de equipos que todavía compiten por el título. A través de Henry Martín, una de sus máximas figuras, le dejó en claro a todos que en Coapa harán lo imposible por llevarse el trofeo, algo que no consiguen desde el 2018.

El campeón de goleo fue consultado sobre la postura que tendrán las Águilas en la Liguilla y no le tembló el pulso: aseguró que el objetivo es arrollar a todo lo que se les cruce por el camino. Con esta mentalidad, por supuesto, ilusiona a los fanáticos azulcremas que necesitan y exigen por un campeonato.

"Al resto de los equipos, nada, cada quien hará lo suyo, nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro. Si queremos ser campeones debemos pasar por encima de todos, llega un momento de sacrificios, pensar como grupo, dejar egos e individualidades, el yo dejarlo a un lado y pensar en nosotros", admitió la Bomba.

Más adelante, le dio importancia el equipo en sí y rescató a dos compañeros en particular: "Eso es lo más importante porque esto es un juego de 11, confiamos y necesitamos de todos. Necesitamos recuperar a (Alejandro) Zendejas, a (Federico) Viñas, son seis partidos donde necesitamos a todos y confío que el equipo está para pelear por todo".

"Yo fui parte de la lanza para anotar los goles. Para mí no tenía que jugar el equipo para mí, sé que les pidieron que me buscaran, pero si en todo el torneo jugamos de una manera no había por qué cambiarlo. Les pedí que jugáramos igual, yo confío en el equipo y lo más importante para mí era llevarnos los tres puntos", sentenció Martín, muy enfocado en el objetivo grupal del América.