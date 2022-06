Dimitri Payet, un fichaje que daría calidad a Tigres, pero que no parece una garantía

Este 6 de junio, la prensa en México amaneció con la noticia de un supuesto interés de Tigres en el francés Dimitri Payet, futbolista de 35 años que viene de una de las mejores temporadas en su carrera profesional.

Lógicamente, cualquier rumor que involucre a los Felinos con una estrella francesa debe ser tomado en serio, sabiendo que en últimos años hicieron las contrataciones de André-Pierre Gignac, Andy Delort y Florian Thauvin.

Leyendo la información del fiable portal RMC Sport, Tigres sí está interesado en Payet, pero no tendría tan sencillo el fichaje por un motivo: El mediapunta acabará su contrato con Marsella hasta el año 2024.

Por más que los de Miguel Herrera sean uno de los cuadros con más presupuesto en el futbol mexicano, firmar al francés les demandaría deshacerse de Florian Thauvin, el jugador mejor pagado del campeonato desde su llegada, lo cual ya hace dudar el costo-beneficio de esta operación.

El 10 del Marsella tiene 35 años y viene de dominar la Ligue 1, mientras que Flo tiene 29 y a prori, mejor rendimiento a mediano plazo. Lo ideal sería juntarlos con Gignac, pero requeriría un gran sacrificio económico nunca antes visto.

Payet puede presumir una carrera muy buena. Vistió la camiseta de clubes como Lille, Marsella y West Ham, participando en más de 35 partidos en toda su carrera como internacional francés.

Es un mediapunta muy útil con la pelota en los pies, teniendo como su mejor arma en el campo un fino golpeo de balón. Sabe llegar al área y aunque no es muy sacrificado en tareas defensivas, la ubicación siempre lo ayuda.

Por otro lado, es el jugador emblema del proyecto del Marsella, que se quedó muy cerca de jugar la final de Conference League y finalizó en el segundo puesto de la Ligue 1. Renunciar a un elemento que registró 16 goles y 16 asistencias entre todas las competiciones tampoco parece algo sencillo.

Un futbolista con esa calidad siempre sería bienvenido al futbol mexicano, pero existirían serias dudas sobre su adaptación a una Liga como la mexicana, donde tendría que pagar derecho de piso con el físico y habituarse a un entorno en el que nunca ha estado.

Curiosamente, Gignac tiene 36 años y sigue rindiendo al máximo nivel. Pese a esto, se conoce que uno de sus aspectos fuertes es la mentalidad y el hambre de seguir trascendiendo, algo con lo que no se sabe si llegaría Payet a un posible reto en Tigres.