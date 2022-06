Tigres UANL se ha caracterizado en los últimos años por llevar a cabo algunos fichajes impensados, tanto por el dinero que implicaron como por las figuras internacionales que se vieron involucradas. Dos de ellos vinieron desde Francia: André-Pierre Gignac, que ya es uno de los máximos ídolos de la historia del club, y Florian Thauvin, campeón del mundo en Rusia 2018. No conformes con ello, apuntaron a un tercer galo...

En abril te adelantamos que el conjunto Felino tenía en la mira a Dimitri Payet, figura del Olympique de Marsella y con un gran trayecto en la Selección Nacional; pero recién fue en la jornada de ayer que este rumor comenzó a tomar forma. El portal RMC Sport aseguró que los Regiomontanos quieren contar con sus servicios de cara a la próxima temporada y que estaban dispuestos a realizar una oferta formal. Sin embargo, todo parece indicar que esto no tendrá lugar.

El propio Payet, un jugador con pocas pulgas, no se lleva muy bien con los rumores de la prensa, por lo que tardó poco y nada en emitir un comunicado a través de sus redes sociales para clarificar su futuro cercano. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen en donde se puede apreciar una playera con la leyenda: "Marsella para siempre". Lo dejó muy en claro: no quiere marcharse del club con el cual posee contrato hasta junio del 2024.

"Todas las mañanas cuando me despierto y salgo de mi habitación, paso frente a este marco y aunque a veces hay dolor en la derecha, en la izquierda, fatiga y moral no alta... Cuando veo este marco me da fuerzas para luchar cada día por seguir siendo mejor y me digo que hice la mejor elección de mi carrera al fichar de por vida en este club, en mi club. Así que una última vez, para los que no hayan entendido bien o para los que todavía lo duden: Soy “Marsella para siempre”. Jugaría aquí hasta mi último aliento, terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado", apuntó el atacante de 35 años.

Futbol de estufa de Tigres UANL

ALTAS: -

BAJAS: -

RUMORES DE ALTAS: Aldo Rocha (Atlas); Dimitri Payet (Olympique de Marsella); Juan Ignacio Dinenno (Pumas UNAM).

RUMORES DE BAJAS: Nicolás López (Toluca y Pumas UNAM); Francisco Venegas (Pumas UNAM); Carlos González (Pumas UNAM); Sebastián Córdova (Necaxa).