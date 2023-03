Antonio Mohamed será el próximo entrenador del Club Universidad Nacional, tal como te hemos adelantado en las distintas plataformas de Bolavip. Será su noveno equipo en el futbol mexicano, desde su debut en 2003: Zacatepec FC, Leones Morelos, Monarcas Morelia, Jaguares, Tiburones Rojos, Tijuana, América y Rayados, los anteriores.

En las últimas horas, se lo vio al Turco en territorio azteca y admitió que todavía no sabe cuándo será presentado de manera oficial en el Pedregal y tampoco conoce la fecha para su debut. Es una incógnita saber si estará en el banco de suplentes ante los Gallos Blancos de Querétaro o recién hará su aparición contra Atlético de San Luis, la siguiente jornada.

Lo que sí es un hecho es que no dirigirá a Tigres UANL, tal como algunos fanáticos Regiomontanos podían prever. El Director Técnico argentino fue puesto en la órbita de los Felinos, quienes justamente están buscando una persona con amplio conocimiento sobre nuestro futbol y capaz de llevarlos a un campeonato. Pero no traicionará a sus Rayados...

A Antonio Mohamed le cuestionaron sobre esta situación en su llegada al país y lanzó una respuesta más que contundente que impactará al mundo de Monterrey. "¿Si dirigiría a Tigres? No, eso no. Nunca. Soy Rayado. Así que no, por respeto", apuntó con una gran sonrisa en su rostro. Está claro: no le va a fallar a uno de los clubes que más lo marcó como estratega.

Antonio Mohamed habría pedido a dos jugadores de Tigres

Según informó el portal de 90 minutos, el Turco y sus Pumas apuntan a fichar a dos jugadores de Tigres de cara al próximo semestre. Se trata de Rafael Carioca y Luis Quiñones, quienes podrían buscar cambiar de aires para el Torneo Apertura 2023 de Liga MX. El primero finaliza contrato en junio; mientras que por el segundo tendría que ofertar.