El jugador de Chivas no estaría de acuerdo con las normas americanistas y menos con las multas, pues diversos medios señalan que busca un trato preferencial pese a su escaso rendimiento en el campo.

Diversos medios mexicanos señalan que el intercambio de Uriel Antuna y Sebastián Córdova es prácticamente un hecho, e incluso se dijo que esta semana se daría a conocer dichas contrataciones tanto en América como en las Chivas de Guadalajara, pero hay un factor que ha atrasado todo el proceso y tiene que ver con los detalles que no convencen al aún jugador del Rebaño.

De acuerdo a la prensa azteca es quien sigue sin estar tan convencido de este traspaso pues aún no cumplen con sus exigencias, lo que lo tendría un poco en descontento, empezando por la cuestión salarial, pues el futbolista tapatío pide más de lo que realmente desquita en el terreno de juego.

Además de esto, es de dominio público que ser disciplinado no es algo que distinga al jugador y por ello no está de acuerdo con las políticas en el reglamento de las Águilas del América, pues señalan que las multas por las faltas que se cometen son muy altas, algo con lo que no está de acuerdo, además de los bonos que se les otorga por rendimiento.

El extremo tricolor también habría solicitado arribar a Coapa como titular, algo que sin duda no sucederá pues las costumbres en el Nido dictan que ese sitio se gana, y a pesar de ser del agrado de Santiago Solari, no se tiene previsto ceder en estas exigencias con las que cuenta el resto del equipo.