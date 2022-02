Santos Laguna y el Club América llevan a cabo un duelo de necesitados en la quinta fecha del Clausura 2022. Los dos equipos necesitan sumar de a tres, luego de un flojo inicio de certamen, para no perderle pisada a los primeros puestos. Tanto Pedro Caixinha como Santiago Solari comienzan a sentir la presión.

Hasta el momento, Guerreros y Águilas no se sacan ventaja, pero eso no significa que hayan faltado emociones. A los diez minutos de partido, Bruno Valdéz marcó en propia puerta al intentar cortar un centro proveniente desde el sector derecho del ataque. Memo Ochoa no llegó a cortar, tampoco lo hizo Jordan Silva, y el balón dio en el defensor paraguayo.

Sin embargo, apenas dos minutos más tarde, América logró reaccionar por intermedio de una de sus incorporaciones para el Clausura 2022. Un ataque por la banda izquierda comandado por Álvaro Fidalgo, terminó en un buen centro de Mauro Láinez, bien conectado por Diego Valdés. El ex jugador de Santos Laguna puso el 1-1 ante su ex club y pidió disculpas a la que hasta hace poco fue su afición.