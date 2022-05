Todavía no se definen los invitados a la Gran Final del Clausura 2022, y el dueño de TV Azteca, el polémico Ricardo Salinas Pliego, decidió que eso no era tan importante pues estaría casi seguro que pasara su querido Atlas, por lo que se tomó la osadía de lanzarle una posible apuesta al mandamás de las Águilas del América, Emilio Azcárraga, por medio de redes sociales, en donde busca apoyar a los menos favorecidos.

Salinas Pliego, quien fue dueño del conjunto de los Rojinegros, quiso aprovechar el "pleito" en redes que se trae Azcárraga con el comediante mexicano, Eugenio Derbez, para mandarle la propuesta de apuesta si América consigue vencer a los Tuzos de Pachuca en el estadio Hidalgo, y los Zorros logran conservar su abultada ventaja sobre los Tigres UANL de Miguel Herrera en el Volcán, donde llegan con un marcador de 3-0.

El dueño de TV Azteca citó uno de los reclamos del dirigente de las Águilas que le hizo al protagonista de "No se aceptan devoluciones", para proponerle una apuesta si América y Atlas pasan: "Emilio!! aprovechando que andas por aquí… ¿qué apostamos si la final del fútbol es Atlas FC vs America?. ¿Qué tal la 2da lavadora que le falta a unos niños con cáncer de la Casa de la Amistad que una “senadora” no quiso poner?. Yo ya puse la primera!!! Ayudemos…", fue la leyenda que colocó en su cuenta de Twitter.

Pero eso no sería todo, pues de acuerdo a Salinas le hizo falta colocar más detalles sobre la apuesta, por eso en otro hilo de esa misma publicación señaló: "Se me pasó etiquetar a la cenadora Citlali Hernández!!! Los niños CON CANCER de Casa de la Amistad siguen esperando que USTED les done una lavadora… yo ya puse la primera porque cuando uno dice que primero los que más necesitan, hay que demostrarlo cenadora, provechito!!!", finalizó el empresario.

Hasta el momento Azcárraga no ha respondido nada al respecto, pero algunos fanáticos no tomaron a bien esta propuesta pues señalaron que algo han de saber los dirigentes de ambos clubes y por ello se habrían adelantado a una posible apuesta de ambos equipos, situación que desató diversas especulaciones sobre los resultados que puedan surgir de ambos enfrentamientos, además de ataques contra el empresario pues lo acusan de no pagar sus impuestos.