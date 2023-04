Antonio Mohamed recién llega a Pumas UNAM y está muy cómodo y centrado, pero es consciente de que no le dirá que no a este proyecto si se le presenta.

El Club Universidad Nacional ha renacido desde la contratación de Antonio Mohamed, experimentado Director Técnico argentino que supo ser Campeón de Liga MX con Tijuana, América y Rayados de Monterrey. Ahora, tiene un objetivo y un desafío más que imponente: cortar con la sequía de títulos de la institución auriazul. Por lo pronto, ya le devolvió la ilusión a la afición, que no es poco.

El Turco arribó hace escasas semanas al Pedregal y, si bien fue muy criticado por no dar el presente en La Corregidora frente a Querétaro, ha obtenido dos triunfazos en sus primeros dos compromisos como local. Derrotó por 3-1 a Atlético de San Luis y al Deportivo Toluca, lo que ya le permitió escalar a puestos de Repesca. Para cerrar la Fase Regular, sin embargo, tendrá dos platos fuertes: América y Monterrey, ambos de visitante.

Apenas acaba de llegar Antonio Mohamed a Pumas UNAM, pero su paso podría ser corto si se dan las condiciones necesarias. Esto es algo que admitió el propio entrenador en plática con Récord, donde reconoció cuál es su gran sueño y dejó en evidencia que no rechazaría este proyecto si se le presentara el día de mañana. Se trata de la Selección Mexicana, ni más ni menos.

"Es un sueño que tengo, capaz que algún día me toca, capaz que no. No estoy obsesionado para nada, pero capaz que me toca un día dirigir la Selección Mexicana", confesó el Turco. Teniendo en cuenta que Diego Cocca está siendo muy cuestionado en el timonel del Tri y muchos fanáticos ya lo quieren fuera, el ex-Atlético Mineiro se postuló y levantó la mano para reemplazarlo.

Más adelante, para llevar tranquilidad a la afición universitaria, subrayó: "Hoy (Pumas) es mi club, estoy enamorado del equipo, así que, espero poder entregarles toda mi experiencia, mi poca o mucha sabiduría (está) al servicio del club". Está comprometido. Y hará lo imposible por dar el golpe en la Liguilla.