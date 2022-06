En los últimos días el nombre de Víctor Guzmán comenzó a sonar muy fuerte en el mundo del Deportivo Guadalajara. Esto generó, evidentemente, que los fanáticos rojiblancos comiencen a ilusionarse con el regreso del mediapunta de 27 años, quien ha mostrado un nivel superlativo con la playera del Pachuca. Sin embargo, luego de tantos rumores, se confirmó que este fichaje no tendrá lugar, por lo menos en este mercado de pases.

En la tarde del martes, se filtró un supuesto audio que Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, le habría enviado a André Marín. "Víctor Guzmán no sale de Pachuca, a mí me parece que a Chivas los transmite Fox (Sports), cabrón; no tiene Chivas para pagarme a Guzmán, Guzmán se queda en Pachuca", señaló con contundencia el importante directivo del conjunto Tuzo.

Luego de que se genere muchísimo revuelo en las redes sociales, Amaury Vergara le entregó una entrevista a TUDN (Línea de 4) y se tomó el tiempo para responderle a Martínez y dejar las cosas bien claras: "Francamente me sorprendió muchísimo, Jesús es un caballero. Me sorprende mucho porque Chivas no ha mostrado ningún interés en el Pocho Guzmán, no hemos hecho ninguna oferta formal ni hemos tenido alguna conversación sobre dinero del jugador por lo cual sí me sorprende un poco la declaración ".

"(Martínez) Me llamó porque estaba preocupado de que el jugador estaba inquieto con todo el revuelo mediático que se había hecho por una posible llegada del Pocho a Chivas y él, como buen dueño y con buena comunicación conmigo, me habló para preguntarme si habíamos hecho un acercamiento formal con alguna persona de su directiva, lo cual aclaro y se lo dejé saber, no hemos hecho ningún acercamiento de ese tipo. Ahorita, en este momento, no es un jugador que está en nuestra lista de refuerzos. Quiero ser muy claro y muy categórico con eso", aseguró el dueño del Rebaño Sagrado.

Por último, Amaury reveló que la conversación finalizó en buenos términos. "Me dejó muy claro que el entrenador está muy contento con Pocho, que ellos están muy contentos con Pocho, que tienen planes importantes para su partido de calificación de Concachampions al Mundial de Clubes, por lo que no se hizo ningún ofrecimiento, ninguna conversación de dinero y en ese momento se aclaró el tema y así concluimos la llamada", sentenció.