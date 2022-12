Desde que se consumó la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial de Qatar que finalizó este domingo coronando a Argentina como campeona, luego que el propio Yon de Luisa considerara el traspié como un fracaso, se le comenzó a dar vueltas a las diferentes estrategias llamadas a fortalecer el futbol mexicano, especialmente cuando al país le tocará ser sede de la próxima Copa del Mundo, en 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Si se toma el ejemplo de Argentina, selección que se quedó con el título, solo uno de los futbolistas de su plantilla juega en la liga doméstica. El problema para México no solo es la poca cantidad de futbolistas que militan en equipos europeos de jerarquía, sino que incluso en la Liga MX muchos jugadores mexicanos son tapados por los que llegan desde el exterior.

Para el exfutbolista Oribe Peralta, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, es muy importante poner el foco en esa realidad e intentar dar mayor lugar a los elementos mexicanos en cada uno de los equipos de la Liga MX. En su opinión, incluso, debería reducirse la plaza de foráneos por equipo.

"Hay que ayudar a que mas futbolistas mexicanos salgan, a que no se queden en el camino. Hay que ponerlos a jugar y no taparlos con los extranjeros. Tengo muy buenos amigos extranjeros, algunos a los que quiero mucho, al final de cuentas ellos no tienen la culpa. La responsabilidad es de todos. De los jugadores (mexicanos), directivos y de la Federación", dijo en entrevista con Mediotiempo.

Para Oribe Peralta hacen falta en México mayores y mejores proyectos para la formación de los futbolistas nacionales, algo que se pierde de vista por lo grande que es el negocio a nivel de la Primera División profesional. “Renuncian (los estrategas) y no quieren seguir porque aquí en México estamos muy acostumbrados a calificar todo con base a resultados. Entonces, si lo ves como un negocio, sí necesitas los resultados, pero si lo ves como un deporte, vamos más allá de las cosas. Me parece que los procesos deberían de ser en ese sentido, en el sentido del deporte, en el sentido de crecer, en el sentido de generar más personas, en el sentido de ayudar a tus futbolistas", sentenció.