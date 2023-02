Javier Eduardo López ha encontrado su lugar en el mundo en el Pachuca y, luego de consagrarse Campeón del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, se puso un objetivo: ser el mejor de su equipo y volver a la Selección Mexicana. Y no le está yendo nada mal en este inicio de temporada, en donde acumula 4 goles en 5 partidos disputados y ha ayudado a los Tuzos a ser líderes del campeonato.

La Chofis está volviendo a su mejor nivel y mucho tiene que ver con su actitud fuera del campo de juego. Se propuso cambiar y lo ha logrado. Ya no se habla de sus indisciplinas o escándalos extracancha, sino de sus grandes actuaciones con el balón pegado a su zurda. Por supuesto, su mentalidad ha sido la clave para llevar a cabo este proceso.

En plática con TUDN, el mediapunta de 28 años confesó un enorme sacrificio que realizó para poder tener una pretemporada más extensa y así estar mejor de cara a este Clausura 2023. No se tomó vacaciones, "abandonó" a su novia que sí quería viajar para descansar y se mantuvo entrenando con los jóvenes de la Sub-20, algo que demuestra su compromiso con la institución.

"Cuando terminó el torneo que fuimos campeones nos dieron un mes de vacaciones, llegó el Mundial y dije ‘yo el siguiente Mundial quiero estar ahí’. Le dije a mi pareja, ‘ya no vamos a salir de vacaciones, si quieres irte vete tú, me voy a regresar a entrenar’. Regresé como tres semanas antes, me puse a entrenar con la Sub-20 y me fue muy bien", reveló la Chofis.

Más adelante agregó: "Es la mejor pretemporada que he hecho, no tengo dolores de nada. Físicamente me siento muy bien, al pasar de los partidos yo en lo personal lo voy sintiendo. Visualicé mucho". Además, admitió que su mayor objetivo es jugar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana: "Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes, estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr".