El andar de los Bravos de Juárez en el Clausura 2023 de la Liga MX viene siendo de lo más irregular. Con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, el equipo que conduce Hernán Cristante se mantiene de todos modos en puestos de clasificación al Repechaje, pero deberán llegar más triunfos si se quiere asegurar ese lugar.

Tras la derrota ante Cruz Azul, habrá una nueva prueba de fuego este sábado cuando toque visitar nada menos que a los líderes del torneo, Rayados de Monterrey. Agustín Urzi, flamante refuerzo del equipo, ya avisó que hay plantilla suficiente como para pensar en conseguir una victoria.

"Ya sabíamos que hace tres partidos no deberíamos haber perdido, quizás empatado pudimos sacar más puntos, tenemos la cabeza pensando en lo que viene ahora, no importa que esté primero, de mi parte no conozco mucho a los equipos de acá, pero creo que con el plantel y equipo que tenemos le podemos pelear a cualquiera", señaló el argentino.

"Quizás no tenemos tantas situaciones como otros equipos, nos hacen el gol temprano, se meten atrás y cuesta entrarle a los que hacen línea de cinco, pero este partido estará más tranquilo, esperemos", agregó el futbolista que llegó procedente de Banfield.

Agustín Urzi cree que en Liga MX se juega diferente a lo que acostumbraba en Argentina y que puede sacar provecho de algunas de las ventajas que se conceden incluso ante el líder del torneo. “Me siento muy cómodo jugando por izquierda, puedo tirar uno que otro centro. Por el medio puedo ser más peligroso porque hay mucho espacio para jugar, en Argentina no pasa, te presionan más y nos falta circulación más rápida con la pelota, lo hacemos lento y dejamos que lleguen los rivales. Si movemos un poquito más de un lado a otro puede que tengamos más peligro", reflexionó.