Justo en una etapa en la que está entre los prospectos para ser director técnico de las Águilas del América o de las Chivas del Guadalajara tras la destución de Marcelo Michel Leaño, el argentino Nicolás Larcamón rechazó que el Puebla haya caído en un crisis luego de encadenar cuatro partidos sin victoria en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

"No seamos alarmistas, ¿cuál crisis?, obviamente no hemos sumado los puntos a los que nos hemos acostumbrado, pero estamos en una ubicación de privilegio a cuatro fechas del desenlace, aunque entendemos que eso es relativo porque mucho puede cambiar con esos 12 puntos en juego", dijo Nicolás Larcamón en conferencia de prensa en referencia al tercer lugar que ocupa La Franja. "Confío en que nuestra identidad nos hará trascender una vez más y convencido de que tenemos la capacidad como equipo, no nos sentimos limitados para hacer un gran cierre de torneo".

Nicolás Larcamón ha estado al frente de La Franja del Puebla en tres torneos, incluido ya el actual Clausura 2022, y confía llevarlo nuevamente a la liguilla, tal como lo hizo en el Clausura 2021 en el que llegaron a las semifinales, y en el Apertura 2021 en el que alcanzaron los cuartos de final depués de jugar el repechaje.

"El equipo está claro en que lo puede hacer, más allá de lo dificultoso que viene siendo este cierre de torneo, vamos a regalarle a nuestra gente otro gran cierre. Van a ser partidos de alta exigencia los cuatro, pero atacándolos de uno a la vez y atacando nuestro margen de mejora saldremos fortalecidos", apuntó Nicolás Larcamón en relación a los juegos que le restan a La Franja ante León, Pachuca, Necaxa y Mazatlán.

El respeto al Puebla de Nicolás Larcamón

Ante las opiniones positivas y de reconocimiento que tiene actualmente el Puebla, Nicolás Larcamón dijo que "no es de ahora, creo que de hace tiempo el equipo ha ganado un respeto entre la Liga. No es flor de un día, es una constante de los últimos tres torneos y eso nos genera orgullo propio por ganarnos el respeto y reconocimiento, pero nos demanda mayor nivel de exigencia. Debemos asumir ese respeto ganado para que nos motive a más, tener más variantes y ser un equipo más completo".