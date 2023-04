Tras la victoria por 3-1 ante Atlético de San Luis, por la Jornada 14 del Clausura 2023, los Pumas de la UNAM aún mantienen intactas sus chances de acceder al Repechaje. Antonio Mohamed se estrenó en el banquillo tras la salida de Rafa Puente y considera que aún pueden dar el golpe en este certamen.

Días después del triunfo obtenido ante su propia afición, el Turco Mohamed dialogó con el programa Futbol Picante, de ESPN, donde criticó el formato de la Liga MX: “El torneo mexicano es muy raro, porque te da la posibilidad de haciendo un torneo muy mal… pelear el campeonato. Cuando hablábamos del crecimiento del fútbol mexicano… el sistema de competencia es nefasto".

Al igual que muchas más personas, Mohamed coincide en que la falta de ascensos y descensos, así como el Repechaje, no permiten dar más competitividad al futbol mexicano: "Lo que pasa es que califican 12 de 18; como competidor nato del fútbol me gusta que haya ascenso y descenso es es letra A para poder competir”, aseguró el flamante entrenador de los Pumas de la UNAM.

El conjunto universitario aún tiene chances de optar por el título en este Clausura 2023, gracias al formato de competición: “Imagínate qué haces una campaña malísima y no tienes castigo. Las multas los jugadores no la sienten porque la tiene que pagar el dueño. Entonces deja de ser competitivo dentro de la cancha”, insistió Mohamed.

¿ADN Pumas?

En otro orden, Antonio Mohamed también se refirió a su llegada a Pumas, donde le preguntaron sobre el hecho de no estar vinculado a la institución: “El tema de la filosofía está muy claro que la va a tener una persona que tiene el ADN de raíz en el club, no sé a qué llamas filosofía de Pumas… la filosofía de Pumas es ganar. Entonces van a buscar un técnico ganador, y en este caso me fueron a buscar”, reflexionó el Turco.