El último Clásico Regio se jugó el pasado 19 de marzo. Y sorpresivamente todavía se habla de ese partido que, con goles de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, los dirigidos por Miguel Herrera ganaron 2-0 contra Monterrey en el Estadio Universitario de Nuevo León. Sin lugar a dudas, la bronca quedó de un lado.

En el tanto que selló la victoria definitiva de los Felinos, el campeón de Rusia 2018 con la Selección de Francia abrió un espacio para la duda. ¿Quiso enviar un servicio al corazón del área para habilitar a Carlos González o buscó sorprender con un remate directo a la portería? Esteban Andrada ya opinó...

"En la jugada del gol de Florian Thauvin fíjense dónde estoy ubicado. En la mayoría de los partidos, mi posición es para ayudar a defender. No me tiro aumáticamente a la línea del arco. En ningún momento me tiro atrás. Para mí, quiso sacar el centro y la metió donde la metió. Si dijo que la quiso meter al arco, está mintiendo", comentó el guardameta con pasado en Boca Juniors, en plática con Multimedios Deportes.

Florian Thauvin respondió a las críticas

Respondiendo a las palabras del portero de Rayados, y también a otras opiniones que inundaron las redes sociales a partir de esos dichos, el atacante francés rompió el silencio. "El plan fue patear al arco. Me dijo 'es mi última pelota', entonces le hice una seña a Charly González para que el arquero piense que la voy a centrar, pero estaba con mi derecha y le pegué perfectamente", expresó el galo con Pello Maldonado.

"¿Todavía hablando de eso? Pasa el tiempo. Ya viene la Liguilla. Te voy a decir la verdad: lo que piensan, me vale madre. Para mí es gol y se acabó todo", agregó Florian Thauvin, desestimando por completo las acusaciones que buscaron ensuciar su anotación y enfocándose en lo que sigue con Tigres UANL.