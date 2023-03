La llegada de Florian Thauvin a Tigres se produjo en 2021 y rápidamente generó un impacto muy grande en el futbol mexicano. Las expectativas eran muy grandes debido a que era una de las figuras del Olympique de Marsella y su relación con André-Pierre Gignac hizo que se decante por su llegada a la Liga MX. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado.

La realidad es que el club realizó un esfuerzo económico muy importante para poder contratarlo, pero el delantero apenas jugó 38 partidos y solo convirtió 8 goles. Debido a su bajo rendimiento, la institución decidió rescindir su contrato en el último mercado de pases y dejarlo en libertad de acción. Sin dudas esto generó una gran polémica entre los aficionados.

¿Qué dijo Thauvin sobre su salida de Tigres?

El atacante de 30 años actualmente se encuentra en el Udinese y recordó su paso por Tigres:"Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos. Los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar".

Asimismo, Thauvin también confesó cómo se produjo su llegada a Italia: "Recibí la llamada del club y dijeron que me querían firmar. Después de Tigres, buscaba un proyecto donde tuviera tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar, firmé por este club. También, porque es un club histórico en Italia y es una liga que me encanta".

Lo concreto es que Florian Thauvin no está teniendo demasiados minutos en un Udinese que está peleando por entrar a la zona de clasificación a las copas en la Serie A. Está claro que no dejó una buena imagen en Tigres, pero el futbol mexicano siempre es muy difícil para los que llegan de Europa. El caso de Diego Lainez es uno muy similar.