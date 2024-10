Florian Thauvin llegó a la Liga MX en julio de 2021 como uno de los fichajes más resonantes de los últimos años. En ese momento, el francés firmó con Tigres UANL para compartir cancha con su compatriota André-Pierre Gignac.

Ambos ya habían jugado juntos dos temporadas en el Olympique de Marsella, antes de que Gignac tomara la decisión de fichar con los Felinos. Y André-Pierre fue clave para convencer a Florian Thauvin de que llegara a la Liga MX.

No obstante, el extremo francés no logró cumplir con las expectativas generadas y su paso por Tigres no fue el esperado. Florian Thauvin convirtió 8 goles y brindó 5 asistencias en 38 partidos disputados con los auriazules.

Un año y medio después y sin haber obtenido títulos con Tigres, Florian Thauvin abandonó México y regresó a Europa para firmar con el Udinese de Italia en enero de 2023. Finalmente, el francés rompió el silencio y habló de su paso por la Liga MX.

¿Qué dijo Florian Thauvin de su paso por Tigres UANL y la Liga MX?

“Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”, reveló Florian Thauvin con el medio italiano Sportweek.

El francés no logró conseguir títulos con Tigres. Florian Thauvin quedó eliminado en dos oportunidades en semifinales de la Liga MX con los auriazules, con Atlas en el Clausura 2022 y con Club León en el Apertura 2022.

Después de su paso por Tigres, el francés volvió al Viejo Continente. Desde que firmó con el Udinese en enero de 2023, Florian Thauvin jugó 54 partidos con el equipo italiano (convirtió 10 goles y dio 8 asistencias).