El futbol mexicano ha sabido tener sus buenos representantes en Europa a lo largo de estas décadas, aunque en la actualidad la cantidad de futbolistas aztecas ha disminuido. Mientras unos ocho juegan actualmente entre las ligas de España, Italia, Inglaterra y Países Bajos; otros esperan su oportunidad para dar el salto.

Entre ellos se encuentra uno de los principales futbolistas de Cruz Azul, quien integra el grupo de los de mayor proyección. Se trata de Erik Lira, quien públicamente no esconde su deseo de utilizar a La Máquina de trampolín para saltar al Viejo Continente, aunque no se muestra desesperado porque eso ocurra en el corto plazo.

“Creo que el futbolista mexicano tiene capacidades y puede jugar en cualquier lado del mundo. Se ha demostrado, todo jugador que ha ido lo ha hecho de la mejor manera y han dejado una buena huella. Es mi sueño jugar en Europa, pero esto apenas comienza", declaró para Mediotiempo.

Más allá de remarcar sus ánimos de siempre progresar, Lira destacó como un sueño el jugar para los Cementeros. "Desde el primer momento que me vine acá fue para crecer, me gustan los retos y no me gusta la zona de confort, siempre quiero mejorar. Es muy padre (jugar en Cruz Azul) de niño lo quise siempre porque es Cruz Azul, no es cualquier equipo, aquí siempre se tiene que ganar, si no no funciona", dijo.

Por otra parte, Lira no dudó en defender la carrera de sus compatriotas que últimamente han regresado de Europa, tales como Héctor Herrera o Néstor Araujo: "Creo que igual la edad, ya jugaron cinco o seis años en Europa y es momento de regresar a casa. Siempre serán bienvenidos porque aquí se crearon. Para mí no está mal (el regreso de mexicanos que estaban en Europa)".