El mercado de fichajes de invierno continúa con importantes movimientos rumbo al Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Tal es el caso de Andrés Iniestra, quien no fue tenido en cuenta en Pumas UNAM después de regresar de su préstamo en FC Juárez, y en las últimas horas fue presentado oficialmente en su nuevo equipo para el próximo año.

Después de disputar 84 partidos con la playera de Universidad Nacional, el 'Lobo' fué cedido a préstamo a los Bravos por un año para inicios del 2021. En el Guard1anes Clausura 2021 fue considerado en el equipo y jugó 14 encuentros, pero con la llegada de Ricardo Ferretti su participación cayó a tres juegos en el Grita México Apertura 2021. En la Frontera y en CU decidieron que no será parte del equipo, pero en las últimas horas se aseguró vestir una nueva playera.

Este martes, Andrés Iniestra fue anunciado como nuevo fichaje de Atlético de San Luis, equipo con el que ya comenzó a entrenarse bajo la conducción de Marcelo Méndez. A través de sus redes sociales, los potosinos publicaron un video del elemento de 25 años con elogiosas declaraciones de cara a su futuro en el club.

"Se me hace un club con muy bonita historia, con una gran afición, me ha tocado jugar aquí cuando estuve en ascenso y en primera división. La afición se me hace muy buena y muy noble. El club ha crecido mucho, tienen un gran proyecto, están apostando por un gran plantel y la verdad que estoy muy contento por estar aquí", externó el Lobo.

Y continuó: "En lo personal me encantaría hacer una carrera en este club. Lo que he podido ver más lo que he podido sentir en años anteriores me gusta mucho, me gustaría poder hacer carrera aquí. Me importan más los objetivos grupales. Este grupo se merece pelear cosas importantes y estar en la Liguilla", externó el Lobo.