A escasas horas de quelas Chivas del Guadalajara enfrenten a los Zorros del Atlas en el clásico tapatío de la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, aún hay ecos de la derrota en el clásico nacional ante las Águilas del América, especialmente por el festejo de Henry Martín.

Tras anotar el 4-0 parcial, a Henry Martín se le ocurrió replicar dos festejos característicos y polémicos de Cuauhtémoc Blanco, uno lanzándose a las redes y el otro simulando orinar como un perro sobre la línea de meta, sin que ningún jugador de las Chivas del Guadalajara reaccionara.

Exjugadores de las Chivas del Guadalajara como Joel el Tiburón Sánchez se molestaron con los futbolistas del equipo rojiblanco por no haber reaccionado ante el festejo de Henry Martín. El mediocampista Fernando Beltrán explicó la pasividad de su equipo: "No hicimos antes algo porque no evitamos los goles y creo que eso es o que teníamos que hacer, evitar los goles. Si evitábamos ese tipo de cosas, de llegadas, de goles, íbamos a evitar un festejo como ese. En este sentido, me incluyo, no defendimos como teníamos que defender a Chivas".

Fernando el Nene Beltrán reconoció que festejos como el de Henry Martín "obviamente sí calan y molestan bastante. En lo personal no lo haría, no me gusta, pero que te lo hagan a cualquiera yo creo que le calienta, más en un Clásico y más como se perdió. Creo que fue lo que más me molestó a mí, la manera como se perdió, no tanto el festejo".

Pudimos darle una patada a Henry Martín

Fernando el Nene Beltrán reconoció que ante el festejo de Henry Martín a las Chivas del Guadalajara les faltó "un poco más de actitud, un poco más de malicia, puede que sí, pero insisto que donde teníamos que haber defendido era con futbol y no lo defendimos. Pudimos darle una patada y todo, pero al final dábamos una patada, nos expulsaban a otro y podía ser otro partido, otro tipo de goles y perder de otra manera, pues también creo que hubiera sido todavía más doloroso. Una patada sí te aliviana, pero en el sentido del resultado eso nadie lo cambia".