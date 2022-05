La salida de Ricardo “Tuca” Ferretti del banquillo de los Bravos de Juárez ha ubicado en una situación apremiante al conjunto fronterizo quienes buscaron de todas las maneras posibles convencer al brasileño de permanecer en el equipo, pero sin éxito. Esto ha desatado una búsqueda incansable del que será su nuevo estratega, y al parecer hay dos candidatos que podrían cubrir el perfil que tienen en mente.

Esto después de que la charla con el controversial Juan Carlos Osorio no fuera fructífera, por lo que habría dos posibles fichajes que podrían tomar el timón de Juárez FC para el Apertura 2022. De acuerdo a ESPN, el primero sería el mexicano Joaquín del Olmo, quien estaría luchando por este puesto nada más y nada menos con el aún técnico de Gallos de Querétaro, Hernán Cristante, quien habría presentado su renuncia a la directiva queretana semanas atrás.

Dicho medio señaló que Del Olmo sería la opción B para el equipo de la Frontera, ya que Cristante es un timonel que les convence y se esperaría que tuvieran una charla con él en las próximas horas de acuerdo a lo reportado por la cadena de televisión, pues agrada lo que ha ido consiguiendo en la Liga MX, y los resultados que les ha dado a los equipos que ha dirigido con anterioridad, pues vienen de una supuesta decepción provocada por Osorio, pues según lo señalado, el colombiano les dio largas innecesarias.

La incertidumbre de no conocer todavía al entrenador que tomará el mando de la temporada ha evitado que se concreten de manera oficial algunos fichajes, como el que supuestamente está a punto de cerrarse con el guardameta Alfredo Talavera, pues sería una de las primeras adquisiciones que en el conjunto fronterizo están entusiasmados por cerrar, pero sólo tienen que esperar si es Del Olmo o Cristante el seleccionado.

Mientras que la situación de Joaquín es un poco distinta, pues sólo si el proyecto presentado por Cristante y compañía no convence a la directiva, sería la forma en la que el DT mexicano entraría al quite para sopesar al menos el arranque del torneo, y con ello le darían la oportunidad, la cual, si no llegara a ser fructífera, podrían modificarla en el transcurso del torneo, pues no se descarta alguna sorpresa.