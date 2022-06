Tras la finalización del torneo Clausura 2022 y de cara al torneo Apertura 2022, algunos de los equipos de la Liga MX han lucido su ingenio para presentar a sus refuerzos, uno de ellos es el León que dio a conocer la incorporación del lateral derecho ecuatoriano Byron Castillo con un video inspirado en la película Top Gun: Maverick.

El fichaje de Byron Castillo se esperaba días atrás a su anuncio oficial, pero fue postergado debido a la polémica que la Federación de Futbol de Chile generó ante la FIFA al reclamar una supuesta alineación indebida del lateral derecho ecuatoriano al que acusó de ocultar que su verdadera nacionalidad era colombiana.

La Federación de Futbol de Chile esperaba un castigo para Ecuador y que La Roja fuera a la Copa del Mundo, pero la FIFA ratificó a la Tricolor entre las 32 selecciones que asistirán a la Qatar 2022 y después de eso, el León por fin pudo hacer la presentación de Bryon Castillo quien ya se incorporó al plantel que dirige el portugués Renato Paiva.

En su primera conferencia de prensa como jugador del León, Byron Castillo comentó que "me siento muy feliz y contento de poder estar acá en el club, no veía la hora de llegar. Ahora me han acogido mis compañeros. Vengo a sumar y aportar mi granito de arena. León siempre estuvo ahí y nunca me dio la espalda. Ellos siguieron apoyándome y no podía defraudar yo tampoco a unas personas que siempre estuvieron detrás de mí".

Los fichajes del León para el Apertura 2022

Además de las incorporaciones de Renato Paiva y de Byron Castillo, el León ha concretado la contratación del delantero argentino Lucas di Yorio y el regreso del atacante costarricense Joel Campbell quien estaba a préstamo con el Monterrey.