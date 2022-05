Luego de que los Rayos del Necaxa pudieron reponerse de un mal inicio de torneo con el director técnico argentino Pablo Guede para llegar al Repechaje del Clausura 2022 ya bajo el mando con Jaime Lozano, han comenzado a llegar ofertas por algunos de sus jugadores, entre ellos una de sus figuras de ataque.

Uno de los clubes considerados gigantes del futbol sudamericano está interesado en el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, y es precisamente un equipo de los más antiguos y ganadores su país, el Peñarol. El mismo atacante de los Rayos del Necaxa se encargó de revelar este interés.

"Me llamaron de Peñarol", reveló Rodrigo Aguirre. "Me llamó (Pablo) Bengoechea (presidente del club). Quería saber mi situación y hacerme saber que estaban interesados en poder contar conmigo. Me sorprendió la llamada, le agradecí, pero yo hoy no estoy pensando en volver a Uruguay”.

Rodrigo Aguirre quien ha jugado en clubes de Uruguay -Liverpool y Nacional-, Italia, Suiza, Brasil y Ecuador -a México llegó proveniente de la Liga de Quito- dijo en entrevista para Deporte de Sport 890 de Uruguay que "a esta altura de mi carrera tengo mucho respeto por Nacional y su gente, pero en el futbol nunca se sabe y no me gusta cerrarme la puerta en ningún lado porque no puedo hacerlo".

Rodrigo Aguirre en la Liga MX

Nacido el 1 de octubre de 1994, Rodrigo Aguirre tiene 27 años, su llegada a la Liga MX se dio con los Rayos del Necaxa, a préstamo para el torneo Guard1anes 2021. En tres torneos ha marcado 12 goles en 38 partidos. Su contrato vence el 30 de junio pero la renovación parece inminente.