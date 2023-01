Emblema de los Rojinegros desea hacer historia, inclusive con la Selección Mexicana, y no se guarda nada...

Se acerca el comienzo del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y el Atlas inaugura una nueva etapa de la mano de su nuevo entrenador, Benjamín Mora. A pesar de un mercado de fichajes que hasta ahora trae poco movimiento para ellos, los tapatíos esperan recobrar el protagonismo perdido en el último campeonato.

Con ese objetivo en mente es que las alarmas se encendieron debido al interés externo por una de sus máximas figuras. Y es que el propio Aldo Rocha, capitán y emblema de los Rojinegros que hicieron historia con Diego Cocca, confesó que existieron ofertas para llevárselo en esta misma ventana de pases.

Sin embargo, el futbolista de 30 años dejó muy en claro que sus objetivos pasan por permanecer con los Zorros y seguir haciendo historia, ahora en la Concacaf Champions League, motivo por el cual todas las propuestas fueron rápidamente desestimadas.

"De que hubo ofertas por mí, hubo ofertas, pero también siempre llegué a un buen arreglo, tanto con la directiva como con el cuerpo técnico que estaba. Sobre todo porque yo quería seguir acá, estaba muy motivado. Quiero seguir haciendo historia con este equipo, me motiva seguir trascendiendo, me motiva también el torneo que se viene (Concachampions), sobre todo porque me tocó jugarlo y sé que son torneos muy agradables", declaró el mediocampista.

Deseos de Selección Mexicana

Por su parte, Aldo Rocha confesó que todavía anhela vestir la camiseta de la Selección Mexicana, para lo cual deberá volver a pelear por un título con Atlas: "Yo creo que el que volteen a ver al Atlas, va a hacer que nosotros demos de qué hablar, estar en los primeros puestos, estar peleando ahí arriba. Eso será una llamada de atención para la selección, que volteen para acá, porque seguimos los mismos jugadores, con excepción de uno que otro que ha salido, pero han sido extranjeros. Yo digo que solamente peleando ahí arriba se puede dar eso, porque si no es muy difícil".

"Si aún así, con un campeonato, con un bicampeonato, costó... Sabíamos que era un proceso más corto, faltaba poco tiempo para el Mundial. Es seguir soñando, seguir manteniendo esa ilusión de querer portar la camiseta de la selección. Ahora con este nuevo proceso que se viene, será motivante para todos. Nos podemos ganar un lugar porque va arrancar de cero", eñadió.