El torneo Clausura 2023 de la Liga MX se aproxima y los Rayados del Monterrey se encuentran en el periodo de futbol de estufa. Uno de los posibles movimientos que han generado gran expectativa es la posibilidad de que César Montes deje al equipo para marcharse al futbol extranjero.

Por el momento, los Rayados del Monterrey han fichado a los mediocampistas Jordi Cortizo y Omar Govea y ha dado de baja al centrocampista Matías Kranevitter y al volante Rodolfo Pizarro; el traspaso de César Montes al Espanyol aún no se ha concretado aunque haya versiones que así lo indican.

Para informar del estatus de la posible venta de César Montes de los Rayados del Monterrey al Espanyol de Barcelona, habló José Antonio Noriega, presidente deportivo de la escuadra regiomontana quien de entrada rechazó que Omar Govea haya llegado a ocupar la plaza del Cachorro quien sería relevado por otro jugador.

José Antonio Noriega señaló que "no es vinculante una con la otra, con Omar (Govea) tenemos un acuerdo desde hace tiempo, no tiene nada que ver con lo de César (Montes), lo de Omar (Govea) es previo a lo de César (Montes), si no hubiera tenido una oferta para salir, Omar (Govea) ya estaba apalabrado, si se da, será otro panorama, tenemos alternativas en mente, platicadas, pero del plato a la boca se cae la sopa y no hay nada definido todavía".

No es un hecho el pase de César Montes al Espanyol

En la segunda posibilidad de la venta de César Montes al Espanyol, José Antonio Noriega enfatizó que "es una posibilidad, no es un hecho. Resurgió, ustedes conocen la situación que se dio con César (Montes) el semestre pasado y está en veremos. Hay la posibilidad de que salga César (Montes), pero hay la posibilidad de que se quede. Abiertamente he mencionado, ha habido un acercamiento que es formal y viable en parámetros que pudieran ser aceptados. Todavía hay muchísimos detalles por revisar".