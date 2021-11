Después de ser rechazado en el Rebaño Sagrado, el Cepillo esperaría un guiño de un ex equipo de la Liga MX.

Chivas de Guadalajara sufrió un duro golpe el fin de semana en una serie cardíaca, empate ante Puebla y derrota por penales para despedirse en el Repechaje del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. De esta manera al interior del equipo de Marcelo Michel Leaño sufriría una limpia de cara al próximo Clausura 2022.

La primera baja confirmada ha sido la de Oribe Peralta, quien después de su baja participación con la playera rojiblanca, ahora se despide de Verde Valle. El ex Club América no ha sido tenido en cuenta por Víctor Manuel Vucetich, tampoco tuvo gran participación con el actual entrenador, y ahora no renovará el contrato que finaliza en el mes de diciembre.

En las últimas horas surgió la información de que en el Guadalajara le ofrecieron al delantero de 37 años un puesto como estratega en divisiones menores del club. Sin embargo, Cepillo habría rechazado la misma ya que aún apostaría por seguir jugando al futbol profesionalmente, y eventualmente tener un retiro más deseado en el club donde es uno de los máximos ídolos.

De acuerdo a información de la columna San Cadilla en el diario Reforma, Oribe Peralta desea retornar a Santos Laguna para continuar su carrera allí. Según esta fuente, espera un guiño del club de la Comarca Lagunera donde es ídolo, ha sabido anotar 87 goles y se ha consagrado campeón de dos Liga MX. Parece difícil, pero...

"Oribe Peralta espera un milagro pues luego de que rechazó la oferta de Chivas para integrarse al cuerpo técnico o al trabajo con las fuerzas básicas de los rojiblancos, seguramente cruza los dedos para que Santos Launa le dé alguna señal, pues su deseo es terminar su carrera vestido con la playera del cuadro de la Comarca. Siiin embargo, en los últimos torneos el conjunto de los Guerreros no le ha tirado ni un cambio de luces para que esto pueda ocurrir", se lee en parte de la información.

¿Intercambio por Oribe?

Chivas de Guadalajara ya se mueve en el mercado de fichajes rumbo al Torneo Clausura 2022, y ya habría comenzado a buscar a quien ocupe el lugar que deja Oribe en la plantilla. En este sentido, apuntaría los cañones hacia Eduardo 'Mudo' Aguirre, una de las piezas más valiosas del Santos Laguna.