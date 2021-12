El mercado de fichajes de invierno no da tregua, a pesar de que falta muy poco para el inicio del Torneo Clausura 2022. Uno de los equipos que más movimientos ha tenido en este periodo ha sido Cruz Azul, que con varias altas y también muchas bajas depura su plantilla para ir en busca de su décima estrella de Liga MX.

La Máquina, que en las últimas horas recibió las noticias positivas por Charly Rodríguez y Erik Lira, también busca ubicar a los elementos que no serían tenidos en cuenta por Juan Reyoso, o que no han acordado su continuidad en la institución. Este jueves se ha destapado la situación de tres jugadores a los que la directiva le busca destino, pero sorprende que uno de ellos habría sido ofrecido al América.

De acuerdo a información publicada por el Francotirador de Récord, la escena montada por Bryan Angulo de no presentarse a entrenar cayó muy mal en La Noria, y la decisión sería no renovar el vínculo. La fuente precisa que el 'Cuco' ya ha sido ofrecido a varios equipos, entre ellos el Club América, a quien se lo dejarían en muy bajo precio. Aunque claro, en Coapa no lo estarían necesitando del todo.

El otro futbolista en cuestion es Juan Escobar, quien finaliza su vínculo contractual en junio del 2022. Para obtener un rédito económico, estarían ofreciendo al defensa paraguayo en diversos destinos, entre ellos Europa, ya que creen que el buen rendimiento que ha tenido en La Máquina podría seducir.

+ EL TRUEQUE QUE PROTAGONIZARÍAN CRUZ AZUL Y BOCA JUNIORS

El tercero es Guillermo 'Pol' Fernández, de quien en las últimas horas se supo que no ha logrado renovar su contrato. Cruz Azul, quien estaría detras de los pasos de Cristian Pavón, buscaría dejarle al mediocampista (nacido en el Xeneize) como moneda de cambio.