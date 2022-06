Con bajas importantes como las de Ariel Holan (DT), Jean Meneses (Toluca) Andrés Mosquera (Toluca) y Gary Kagelmacher, sumado al flojo papel entregado en el primer semestre del año, la directiva del Club León trabaja en la reestructuración de plantel de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Renato Paiva, nuevo entrenador, y Jesús Martínez, presidente, hablaron sobre la posibilidad del regreso de una leyenda de la institución: ¿de quién se trata?

En conferencia de prensa, ambos fueron cuestionados sobre los rumores que vinculan a Mauro Boselli con La Fiera. El delantero de 37 años pasó por el club entre julio del 2013 y diciembre del 2018, lapso en el que se cansó de hacer goles (marcó 130 en 221 presentaciones) y fue vital en la cosecha del Bicampeonato de Liga MX (Apertura 2013 y Clausura 2014). Hoy se encuentra en Estudiantes de La Plata, donde lleva 11 dianas en 19 encuentros.

"No te puedo decir si viene o no viene, porque he estado en contacto con él (Mauro Boselli) hace un par de semanas; vamos a tratar de tomar las mejores decisiones. Ahorita no hay nada cerrado y estamos moviendo las piezas. Estoy convencido que el jugador que venga es para aportar”, explicó Jesús Martínez, ilusionando por completo a los fanáticos de los Panzas Verdes.

Más adelante detalló: “Yo nunca le cerraría la puerta a un jugador que dio mucho en el pasado, pero hoy estamos en el presente. Mauro Boselli a donde ha ido ha hecho goles. Cuando estuvo aquí fue un jugador muy importante para nosotros, determinante para los títulos que hemos conseguido, hay que decirlo tal cual".

Por su parte, Renato Paiva admitió: "De Mauro Boselli conozco muy bien la historia que ha dejado en este club, es un goleador y ahora tuve la oportunidad de mirar algunos partidos, y algunos goles que ha hecho con Estudiantes. Es muy buen jugador, quizás mejor que en el pasado. Es un goleador; las que llegan al área es gol. Es lo que te puedo decir de él".