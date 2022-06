Los Diablos Rojos del Toluca son los grandes protagonistas del mercado de fichajes de verano. El equipo de Nacho Ambriz acumula ocho nuevos refuerzos, y genera expectativa por el trabucazo que pueda llegar desplegar en el Torneo Apertura 2022, donde a priori llega como candidato.

A pesar de las múltiples altas, en las últimas horas se instaló el rumor de que la directiva encabezada por Francisco Suinaga haría intentos por fichar a Diego Barbosa, bicampeón con el Atlas; además de un defensa central del Atlante, de quien no se mencionó el nombre.

Sin embargo, horas después apareció la palabra de Juan Carlos Cartagena, periodista de TUDN que cubre la realidad de los Escarlatas. De acuerdo a su testimonio, el Toluca no inicará negociaciones por el lateral derecho de los Rojinegros, mientras que lo de los Potros de Hierro ha quedado en mera observación.

"Yo les voy a hablar de lo que mis fuentes me indican, yo tengo entendido que no, Diego Barbosa no interesa, o a lo mejor piensan que es un gran jugador, pero no hay una negociación o nada por el estilo con el jugador de los Rojinegros del Atlas", reveló en uno de sus clásicos videos en redes sociales.

"Con referencia al jugador del Atlante, es cierto que se enfrentaron y el cuerpo técnico del Toluca vio dos elementos muy interesantes de los Potros de Hierro, pero no para hacer un acercamiento. Incluso la intención es evaluar y darle oportunidad a la gente que trabaja en cantera", añadió.

+ FOTOS: LAS NUEVAS PLAYERAS DE TOLUCA PARA LA TEMPORADA 22/23