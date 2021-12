Arde cada vez más el mercado de fichajes de invierno rumbo al próximo Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, donde los equipos más importantes del futbol mexicano mueven sus fichas con la misión de armarse de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Y una de las novelas de este periodo de transferencias podría suma hoy un nuevo capítulo.

Todo parece indicar que Sebastián Córdova saldrá del Club América para el próximo semestre; y a pesar de que las Águilas no aceptarían el famoso trueque por Uriel Antuna, todo parecía indicar que Chivas de Guadalajara picaba en punta para recibirlo con los brazos abiertos. Sin embargo, una declaración ha abierto el juego causando cierto suspenso. ¿El futbolista cambia de rumbo?

A través de una conferencia de prensa y aprovechando la indefinición en la operación, Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, dejo ver píblicamente el interés Universitario por contar con el elemento surgido de la cantera Azulcrema. ¿Lanzó tantos elogios para comenzar a llenarle los oídos?

"Este tipo de jugadores siempre serán de interés, no solo de Tigres, de varios equipos, porque es un jugador de Selección Nacional, además Miguel Herrera lo tuvo, lo dirigió por mucho tiempo, y por supuesto tanto él como muchos otros siempre estarán en el radar no solo de Tigres, porque es un jugador interesante. Hasta ahorita eso, no tenemos casos particulares, puntuales, en el momento que existan se los haremos saber", declaró el directivo Felino.

¿Qué dijo Ricardo Peláez sobre la negociación por Córdova?

En declaraciones públicas, Ricardo Peláez hizo todo lo posible para evitar hablar directamente de Sebastián Córdova, aunque si dejó entrever que el volante Americanista tiene chances de vestirse de Rojiblanco: “Sobre la negociación no hemos dicho nada, reitero que estamos intentando armar el mejor plantel posible, estamos trabajando muy fuerte”. ¿Cuál será su destino?