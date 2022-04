Luego de un semestre sin equipo e intentando fichar a toda cosa por el Deportivo Guadalajara, Marco Fabián se vistió con los colores de Mazatlán FC. El experimentado mediapunta de 32 años firmó un contrato de solamente 6 meses y lleva disputados 8 partidos en este Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Los resultados no han sido los mejores, por lo que deberá esforzarse para ganarse una extensión en su vínculo.

El dos veces mundialista con la Selección Mexicana aún no ha marcado goles con los de Sinaloa y solamente otorgó una asistencia (vs. Tigres UANL). Además, el equipo no está bien: suma 9 puntos en 13 jornadas y se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones. Se acerca el final de temporada y crece la incertidumbre sobre qué sucederá con el oriundo de Guadalajara, por lo que él mismo se encargó de revelar dónde le gustaría jugar.

"La verdad que sí (quiero renovar). Es un tema importante porque estamos a nada del término del torneo y empieza la situación de ver qué sigue. Sé que termino contrato y veremos qué pasa, hemos trabajado muy bien y ellos (directivos) están muy contentos conmigo. Han visto el trabajo que he tenido, estoy contento aquí y hay que platicar", aseguró en una entrevista con TUDN.

A diferencia de lo ocurrido a lo largo del 2021, cuando admitía en cada plática que deseaba volver a Chivas de Guadalajara, esta vez reconoció que se siente muy bien con Mazatlán y apunta a continuar en la institución. Allí le están dando el lugar que se merece, por lo que ya le mete presión a la directiva para poder renovar el contrato por otra temporada.

Quiere jugar el Mundial de Qatar 2022

"Hay que seguir soñando. Esté donde esté siempre me voy a considerar ante la selección. Nunca voy a dejar de soñar hasta el día que me retire o deje el futbol. Sé que hoy en día hay otra situación, sé que hay muchos jóvenes y que traen mejor nivel, pero sigo estando dentro de una cancha de futbol y tengo experiencias como el Mundial de Rusia y el de Brasil", mencionó Marco más adelante. ¿Lo tendrá en cuenta el Tata Martino?