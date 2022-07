Este martes, el refuerzo que faltaba terminó por oficializarse en los Pumas de la UNAM. Acompañado por el presidente Leopoldo Silva y el vice Miguel Mejía Barón, Eduardo Salvio fue presentado como fichaje de Universidad Nacional para el Torneo Apertura 2022, y se espera que ya pueda tener minutos en la visita al Club León por la Jornada 2.

El Toto, campeón en los equipos donde ha jugado (como Boca, Benfica o Atlético de Madrid), brindó una conferencia de prensa en donde dejó claro su objetivo de coronarse con la playera de los Felinos: "Vengo a sumar desde mi experiencia y confío en que lograremos cosas importantes. Vengo a lo mismo a lo que fui a mis anteriores equipos, quiero títulos y este año no será la excepción, por lo que daremos todo".

Además, el atacante afirmó no sentir la presión de las expectativas que genera, y dejó claro que este equipo ya tiene su líder. "Con los años de carrera no siento presión por eso, acepto el rol, confío en que las cosas irán bien. Trabajo para ser cada día mejor, me enfoco en ser mejor jugador y ganar cosas. En mi carrera me fue bien, tengo 20 títulos, vengo a aportar experiencia, este equipo ya tiene un líder y capitán".

Toto Salvio y un mensaje para el América

Ya climatado en el mundo de los Pumas, Salvio se mostró ansioso por poder enfrentar al América en el Clásico Capitalino, sabiendo de la importancia de este encuentro para la afición: "En todos los países hay clásicos y ya quiero que llegue ese día, soy apasionado de jugar esos partidos. Me hablaron de ese partido y todo lo que genera, estaré esperándolo ansioso y cuando llegue tener un buen resultado".

Enfrentar al Barcelona

Sobre el enfrentamiento entre Pumas UNAM y FC Barcelona por el Trofeo Joan Gamper en el mismísimo Camp Nou, Salvio afirmó que se trata de una experiencia enriquecedora para el equipo. "Es muy importante para Pumas jugar contra esos equipos, es otro roce, otro nivel de equipos le servirá para crecer", sentenció.