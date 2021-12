Lo que era un secreto a voces se confirmó: Rubens Sambueza terminó su etapa en el Deportivo Toluca, club para el que ya no formará parte en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. La asunción de Ignacio Ambriz como entrenador provocó una automática salida del futbolista, ya que el timonel le comunicó de inmediato que no sería tenido en cuenta.

Este jueves a través de su cuenta de Instagram, el volante creativo se despidió con una emotiva imagen y una carta de despedida dedicada a sus compañeros, directivos y afición. Mientras tanto, varios equipos del futbol mexicano ya son los que se alistan para hacerse con el futbolista de 37 años que se ha destacado en el último Apertura 2021.

Días atrás, cuando se conoció que Sambu ya tenía las maletas hechas para salir del Chorizo Power, surgió la información de que tres humildes clubes habían preguntado por el elemento. Y en las últimas horas se habrían sumado tres equipos más: uno de ellos, de los considerados grandes e históricos del futbol mexicano.

De acuerdo a información de César Luis Merlo y Super Deportivo, Pumas UNAM, Puebla y Atlético de San Luis ya habrían iniciado contactos para llevarse a Sambueza. Cabe recordar, que el jugador formó parte de las filas Universitarias en la temporada 2007/2008, con 35 partidos disputados, 4 goles y 6 asistencias.

La despedida de Rubens Sambueza

"Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregue al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca", escribió el volante creativo en Instagram.