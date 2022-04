El Deportivo Toluca está teniendo un 2022 de verdadera pesadilla: los resultados no se le han dado en el Torneo Clausura de Liga MX y está a punto de quedarse eliminado de la competencia. Además, por si fuera poco, en la última jornada se jugará la multa económica de la Tabla de Cociente con Querétaro y Mazatlán, lo que marca el presente de la institución. Por supuesto, la directiva ya prepara grandes cambios de cara a la siguiente temporada.

No hay que ser un experto en futbol para darse cuenta que estos Diablos Rojos no van hacia ningún lado. Ignacio Ambriz no ha podido manejar a esta plantilla y podría ser despedido luego del partido frente a León; mientras que los mandamases del club también tienen la escoba en la mano para hacer una importante limpia de jugadores. ¿Quiénes pagarían los platos rotos? Los extranjeros que muy poco han aportado...

Toluca ha invertido mucho dinero en futbolistas no nacidos en México que no han estado a la altura de las circunstancias y, además, han protagonizado en algunos casos problemas de conducta. Con la intención de rearmarse de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX y poder fichar elementos de jerarquía que puedan levantar al equipo, los Choriceros buscarían quedarse con solo 4 extranjeros: Leonardo Fernández, Valber Huerta, Jordan Sierra y Claudio Baeza.

Esto quiere decir que escucharán ofertas e intentarán deshacerse de Miguel Barbieri, Óscar Vanegas, Diego Rigonato, Camilo Sanvezzo, Alexis Canelo, Ian González y Braian Samudio. La gran mayoría de ellos ha tenido un semestre para el olvido y le ha traído severos inconvenientes a Nacho, tanto dentro como fuera del campo de juego. Los Diablos Rojos sienten que aportan poco y nada al club, por lo que la mejor opción es darle las gracias lo antes posible.

¿Qué necesita Toluca para salvarse de la multa?

Es clave que el Toluca se salve de la multa económica por la Tabla de Cociente, para así poder utilizar ese dinero en refuerzos de jerarquía. Para eso, depende de sí mismo: si le gana al León no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, si empata deberá esperar que Querétaro no gane su duelo ante Juárez; si pierde, tendrá que rezar porque Gallos caiga en su casa.