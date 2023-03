Además delclásico tapatío entre los Zorros del Atlas y las Chivas del Guadalajara, la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ofrecerá un atractivo partido en la cancha del estadio Azteca entre las Águilas del América y los Esmeraldas del León, dirigidos por los entrenadores argentinos Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, respectivamente.

Sobre la visita del León al América en el estadio Azteca, Lucas Romero, mediocampista argentino del León, comentó que "va a ser un partido muy prometedor, somos dos equipos muy dinámicos y muy agresivos, los dos trabajamos los partidos muy inteligentemente y no espero nada diferente a que América salga a ganar el partido porque es un equipo grande, porque está jugando en su cancha, pero nosotros también venimos trabajando muy bien, intentamos disponer nuestro futbol tanto sea de local como de visitante y esta vez no va a ser la excepción".

Lucas Romero está viviendo su primer torneo en el futbol mexicano, y en este partido entre el América y León espera un juego "muy abierto, a la vez muy reñido también pero que va a ser un partido que promete goles por cómo jugamos nosotros y cómo juegan ellos también. Así que hay que ser inteligentes, obviamente es un partido que necesitamos sacar puntos, pero vamos con la guardia alta porque sabemos la potencia que es América".

Proveniente de Independiente y originario de Loma Hermosa, Argentina, Lucas Romero equiparó al América con los equipos más importantes de su país. "A América se lo ve como un equipo grande, como lo es, así como uno puede decir en el futbol argentino River (Plate) y Boca (Juniors), lo mismo significa América para los que lo ven de afuera".

Gerardo Martino rechazó a Boca Juniors

En días recientes se habló en Argentina de la posibilidad de que Gerardo el Tata Martino fuera director técnico de Boca Juniors, situación que rechazó el exentrenador de la selección mexicana. En entrevista para Fox Sports, Lucas Romero comentó que "el argentino es muy pasional, más en equipos grandes como lo es Boca. No sé el trasfondo de por qué Tata no aceptó el poder trabajar en un club como Boca, pero entiendo que sí que no te dan tiempo, son equipos, el futbol argentino el tiempo es menor, en todo momento te exigen resultados, entonces yo creo que por eso también el Tata no acepta porque todo lleva un proceso, tiempo, trabajo y en el futbol argentino muchas veces no te lo dan".