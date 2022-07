Germán Berterame ha sido uno de los grandes protagonistas de este mercado de pases. Se habló de que tenía opciones de quedarse en Atlético de Madrid, jugar en otro club de Europa, seguir en Atlético de San Luis... Finalmente, vestirá los colores del Monterrey y promete dar que hablar en este Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Pero, ¿por qué rechazó la oportunidad de fichar por el América?

Antes de que las Águilas contraten a Jonathan Rodríguez, sus directivos se fijaron en el centrodelantero argentino de 23 años para reforzar el ataque de Fernando Ortiz. Sin embargo, el cordobés prefirió a los Regiomontanos y en las últimas horas se ha puesto bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich. En plática con Récord, reveló qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión.

"No te voy a mentir que fue una decisión difícil (elegir entre América y Rayados), en el sentido de que eso habla bien de mí, que estoy haciendo bien las cosas y de la mejor manera, y que vengan tanto Rayados como América u otros clubes por fuera, eso me pone contento porque el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y después ya la decisión no fue fácil, pero bueno, con la ayuda de mi familia y sus consejos, la mejor decisión fue venir para acá", admitió el goleador.

A pesar de que en esta ocasión sus familiares le sugirieron optar por Rayados, Germán Berterame está lejos de descartar ser Azulcrema en un futuro: "Yo como jugador no le cierro la puerta a nadie, siempre voy a dar lo mejor en cada club que yo vaya, y en este momento estoy acá en Rayados y voy a dar lo mejor. Después ya se verá (si llego algún día al América) mientras tanto recién acabo de llegar y voy a dar el máximo que yo sé que puedo dar".

El debut del argentino, increíblemente, podría ser frente a los de Coapa en la próxima jornada en el Gigante de Acero. "Sería hermoso arrancar ya el sábado, pero no es decisión mía, yo voy a dar el máximo en los entrenamientos para poder llegar al partido y ya después es tema del técnico, pero sería hermoso poder debutar y más acá. Sería lindo (anotar contra el América), pero es paso a paso, hay que enfocar el partido y si se da el gol, buenísimo y si no, hay que seguir metiéndole que en algún momento va a llegar", sentenció.