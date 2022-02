El Deportivo Toluca sigue dando la nota en cuanto a mercado de pases se refiere. Con el Torneo Clausura 2022 de Liga MX ya comenzado (se disputaron 3 jornadas), el equipo que dirige tácticamente Ignacio Ambriz continúa ultimando detalles en su plantilla y ha dado de baja a dos futbolistas en horas recientes. El primero ya te lo contamos: Michael Estrada abandonó a los Diablos Rojos para ser nuevo elemento del DC United, de la Major League Soccer.

El segundo se trata de un jugador con muy poco lugar en el club y que no entra en la consideración de Nacho. Luego de varios días de fuertes rumores sobre su posible salida, finalmente la institución la confirmó en las redes sociales: Alfredo Saldívar rescindió su contrato con los Choriceros y se transformó en agente libre. Un paso sin pena ni gloria que le dio la razón a la directiva de Pumas UNAM...

"Mucha suerte en próximos proyectos. Gracias Alfredo Saldivar", señaló el Deportivo Toluca, informándole a sus seguidores que el portero de 31 años dejó de pertenecer al club. El capitalino en ningún momento logró tener la continuidad deseada: estuvo a la sombra de Luis García y posteriormente tuvo que ver cómo Gustavo Gutiérrez lo desplazaba como primer suplente. Para ser el tercer portero del equipo, prefirió armar las maletas e irse.

Cabe recordar que el Pollo arribó al conjunto escarlata en un intercambio de elementos con el Club Universidad Nacional. En dicha operación, los de CDMX recibieron a Alfredo Talavera y Ramón Pasquel, y claramente salieron ganando. Tala ha encontrado su lugar en el mundo, ha sido fundamental en los éxitos universitarios y se ha ganado en buena ley ser el segundo arquero de la Selección Mexicana tras Guillermo Ochoa.

El paso de Alfredo Saldívar por Toluca

Alfredo Saldívar disputó solamente 7 partidos con la playera del Toluca en 1 año y medio, en los cuales sumó un total de 620 minutos. Los resultados no lo acompañaron, ya que no mostró un buen nivel y no logró convencer a ningún entrenador para mantener la titularidad. Mantuvo la valla invicta en 2 ocasiones, le convirtieron 15 goles y los Diablos Rojos solo ganaron una vez con él en cancha.