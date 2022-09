En las últimas semanas, el nombre de César Montes ha estado muy instalado en los rumores del mercado de pases. El zaguero central del Monterrey, quien tiene un potencial increíble y apunta a ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, está siendo seguido de cerca por diferentes equipos de Europa. Tal es así que estuvo cerca de marcharse al CSKA Moscú de Rusia, pero la negociación se estancó.

La directiva de Rayados no cedió ante distintas propuestas y decidió no soltar a una de sus grandes joyas, pero esto no durará mucho tiempo. De acuerdo a la información brindada por el periodista Kery News en sus redes sociales, el Cachorro tiene pláticas muy avanzadas con otro club del Viejo Continente y se marchará tras la disputa de la Copa del mundo.

El equipo en cuestión es el Espanyol de Barcelona, el cual está tras los pasos del defensa desde hace meses y no pudo realizar ninguna oferta formal en la última ventana de transferencias. Sin embargo, sin tiempo que perder, ya habría abrochado el arribo del oriundo de Hermosillo de cara al año 2023.

"Acuerdo muy avanzado entre Rayados y Espanyol de Barcelona por la cesión de César Montes, a partir del 1 de enero de 2023, con opción de compra obligatoria de 8 millones de euros, a pagar en Junio 2023. Si no pasa nada raro, el Cachorro llegaría a Europa tras Qatar 2022", señaló la fuente mencionada.

Los números de César Montes

El zaguero central de 25 años ya tiene 23 partidos con la Selección Mayor de México (marcó un gol ante Panamá en un amistoso) y se perfila para jugar de titular en el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, con Rayados, Montes ya registra 260 partidos disputados, con un saldo de 13 goles y 10 asistencias.