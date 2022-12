Tigres UANL está preparado para volver al plano de los mejores competidores de la Liga MX a partir de este Clausura 2023. Para esto, la directiva del conjunto regiomontano aprovechó la realización de la Copa del Mundo y escogió al sucesor de Miguel Herrera: Diego Cocca buscará repetir lo de Atlas allí.

Sin embargo, a pesar del cambio en la dirección técnica, las autoridades de los Felinos no están del todo contentas. Y es que, de acuerdo a la información que brindó Mediotiempo, Mauricio Culebro no puede esconder su sentir por la determinación que se tomó después de la eliminación en el Apertura 2022.

"No tiene nada en contra de Diego Cocca, pero sigue molesto porque desde más arriba no le respetaron su decisión", publicó Toque Filtrado. La intención del Presidente de los de Nuevo León era la de mantener a Miguel Herrera a pesar de los resultados mostrados en el último semestre, pero no lo tuvieron en cuenta.

"Él peleó, insistió para que se mantuviera, pero no le hicieron caso. Ver a Diego Cocca al frente del plantel le genera un disgusto, pues representa la falta de autoridad que tiene", agregó dicha fuente, evidenciando que existe una interna en Tigres UANL que debe solucionarse para no generar peores inconvenientes.

¿Quién eligió contratar a Diego Cocca?

Sin respetar la decisión de Mauricio Culebro, Antonio Sancho fue quien determinó llamar al entrenador argentino para aprovechar su condición de libre. El Vicepresidente sabía que acababa de marcharse de Atlas y que tenía posibilidades de cambiarle la imagen a los Felinos en el Clausura 2023 de la Liga MX.