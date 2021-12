Todo Atlas FC vive días de nerviosismo e ilusión de cara a la gran final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, donde tendrá la difícil misión de vencer al Club León. La motivación desborda de manera natural: levantar el título después de más de 70 años, el segundo de su historia en la Primera División.

Casi como un aficionado lo siente Jairo Torres, canterano de la institución Rojinegra, dejó en claro lo que significa para él y todo el club tapatío disputar esta valiosa serie. El carrilero del equipo de Diego Cocca prometió "matarse" ante La Fiera para cumplir el objetivo de la consagración que cortaría con la 'eterna' sequía.

“Sí, la verdad yo no había nacido cuando fue la última final del Atlas y eso me motiva más. Yo no vi al Atlas en una Final, lo he visto en YouTube, incluso tuve al Jerry Estrada como profesor en Sub-15 y nos platicaba. Eso me motiva más a hacer realidad el sueño de muchas personas, de mi papá, de mis hermanos, de todo mundo. Es un sueño para la ciudad, es un sueño. Voy a matarme y hacer todo lo que pueda por quedarme con ese título porque es mi sueño también y es el sueño de muchos en el país, en el mundo. Muy motivado, muy feliz ya disfrutar al máximo”, declaró

“No había nacido, pero las cosas que me motivan son mas que nada mi familia que también tiene ese sueño desde hace muchísimo tiempo y voy a estar en la cancha para hacer realidad el sueño de todos, de mi familia y mío. Sabemos que León es un equipo bastante fuerte, no sé si pondríamos colocarnos como favoritos porque terminamos segundos y ellos terceros con los mismos puntos, pero creo que será un partido muy parejo”, añadió.

Jairo Torres, Rojinegro de corazón

"Siempre he sido rojinegro de corazón y es un sueño que estamos viviendo. Ese sueño lo queremos volver realidad. Con palabras y hechos estamos dando la transformación que tanto dice la directiva y nosotros. Ahora vivir el sueño que siempre hemos tenido todos desde niños, hacer historia e ir por la segunda”, soltó.

Fieles al estilo de Diego Cocca

“Nosotros somos fieles a nuestro estilo, a lo que nos dice Diego Cocca. Estamos a muerte con él, a su estilo. Vamos a plantear un buen partido en León, no te aseguro que vayamos a ganar, pero vamos a dar todo, vamos a León a plantarnos como en todo el torneo. Hay muchas emociones, con mi familia, mi papa siempre ha sido rojinegro y mi mamá. Todo estamos muy felices, mis hermanos. En lo personal nunca había llorado por una victoria y esta vez lo hice porque es algo que sueñas desde hace mucho, mucho tiempo. Estoy muy feliz y muy motivado por cumplir este sueño que siempre me había planteado”, concluyó Jairo Torres.