El Gran Premio de España colocó a Red Bull Racing como el gran ganador. Sin embargo, la orden de equipo ejercida hacia Sergio Pérez para que cediera el triunfo a Max Verstappen fue uno de los temas de los que más se ha hablado en el mundo de la Fórmula 1 en los días posteriores. El mexicano se mostró visiblemente inconforme con la decisión en el momento, aunque luego dijo comprenderla en conferencia de prensa.

Muchas voces corrieron sobre esta cuestión y llegó el turno de Juan Pablo Montoya, quien consideró que la decisión de la escudería se debió a que considera claramente al neerlandés como su número uno, y si bien dijo comprender a Checo, opinó que podría haber puesto mayor oposición desde la pista.

"Es una decisión difícil. Pero hay que entender que para Red Bull, Max es el número uno. Ganó las últimas carreras y el campeonato el año pasado. Entiendo el punto de vista de 'Checo', pero la única manera de defenderlo es correr más rápido. Sabía que Max tenía una estrategia diferente, debería haber apretado más", declaró para Sky Sports.

El colombiano considera que si Sergio Pérez estaba más alejado del último campeón del mundo, Red Bull no habría dado la orden: "Si abre un hueco lo suficientemente grande, entonces el equipo no puede decirle nada. El equipo no le diría que redujera la velocidad para que Max pudiera ganar. No ha corrido lo suficientemente rápido, y el equipo no quiere que los dos coches compitan. Incluso si le dicen que corra (contra Verstappen), creo que Max habría ganado la carrera, eso no habría sido un problema".

Montoya elogió a Lewis Hamilton

Por otro lado, Juan Pablo Montoya elogió la actuación de Lewis Hamilton por su recuperación después del toque con Kevin Magnussen que lo envió a los pits en la primera vuelta, y opinó que en condiciones normales habría tenido chances de ganar. "Si no hubiera tenido el incidente, probablemente habría tenido la oportunidad de ganar la carrera. Empezó a emocionarse cuando se puso en los puntos y empezó a conducir cada vez más fuerte", señaló.