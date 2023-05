De cara al Torneo Apertura 2023 de Liga MX, la directiva de Cruz Azul ya está negociando por el fichaje de algunos jugadores de jerarquía en puestos específicos para satisfacer las necesidades de Ricardo Ferretti. El que más ruido está haciendo en estos momentos es Carlos Salcedo, por quien están en pláticas avanzadas con F.C. Juárez.

El zaguero central de 29 años tiene una gran experiencia y podría aportarle solidez a la defensa de La Máquina. Cabe recordar que vistió los colores del Deportivo Guadalajara, Tigres UANL, Fiorentina, Frankfurt y Toronto FC, además de que en su momento supo ser titular en la Selección Mexicana.

Juárez busca un intercambio con Cruz Azul

De acuerdo al reporte de TUDN, Cruz Azul y Juárez ya se encuentran negociando por el pase del Titán, quien todavía tiene 3 años más de contrato con los fronterizos. Teniendo en cuenta que su ficha no es barata, Bravos está dispuesto a aceptar un futbolista de La Máquina a modo de intercambio para que amortigüe el precio de la transferencia.

Por el momento, sin embargo, se desconoce qué nombre pediría la directiva de los de Chihuahua. El mismo saldría de los siguientes 16, quienes son los únicos elementos con contrato vigente: Carlos Rotondi, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Juan Escobar, Sebastián Jurado, Ignacio Rivero, Ramiro Carrera, Augusto Lotti, Carlos Vargas, Iván Morales, Christian Tabó, Jordan Silva, Andrés Gudiño, Rodrigo Huescas y Rafael Guerrero.

Los números de Carlos Salcedo en Juárez

El Titán arribó a los Bravos en julio del 2022 y desde entonces disputó un total de 31 partidos. En todos fue titular y solamente una vez fue reemplazado, por lo que ha sido un elemento fundamental en el equipo. No marcó goles, no repartió asistencias, vio la tarjeta amarilla en 9 ocasiones y no fue expulsado.