La pandemia por COVID-19 ha cobrado hasta el momento más de 5 millones de vidas alrededor del mundo, y esta situación por desgracia no cesa, pues la falta de conciencia de muchas personas ha provocado que este virus no deje de propagarse, y una de las medidas que más trabajo ha costado que se respete es el uso del cubrebocas, algo que ha molestado sobremanera al entrenador de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre.

Tras el decepcionante encuentro ante Atlas el cual finalizó con el marcador sin anotaciones, el polémico estratega reveló que el tema que ahora le apremia más es sobre el uso del cubrebocas durante los encuentros, por lo que habló con el timonel rojinegro, Diego Cocca para que se uniera con él en una petición a la Liga MX para prohibirlos pues es incómodo usarlo.

“Le comenté a Diego de los tapabocas. Tenemos que usar los tapabocas y le dije ‘si no habría forma que nos juntemos y pidamos a la Liga que nos deje dirigir son tapabocas, porque es bastante incómodo”, así lo dio a conocer Aguirre, pues al parecer eso es prioridad para él en este momento a pesar de estarse jugando su pase a las Semifinales.

A pesar de ello, Aguirre no pudo evitar hablar del actuar de su equipo en la Liguilla donde se están jugando su boleto a las Semifinales, y donde el panorama aún no está claro para poder vencer al conjunto del Atlas, a quienes consideró que en la segunda mitad del partido se mostraron más que superiores a ellos.

“Fue un partido interesante. Es difícil hacerles daño, todo el año lo han demostrado, durante 15 partidos les hicieron seis goles, eso habla muy bien de este equipo. Nos costó, pero en la segunda parte fuimos mejores. En la primera parte no estuvo muy bien, mejoramos en la segunda parte y nos alcanzó para cobrar ventaja, pero tenemos que ir a ganar”.

Para el “Vasco” el objetivo es muy claro en el vestidor de Rayados: “Ganar, no hay más. Como fue el sábado, no hay mañana. Estamos a 90 minutos, el que gane se mete. Esa es la lectura, sabíamos que era a 180 minutos, pero no hay de otra más que ganar”, reveló el ex timonel de la Selección Mexicana.