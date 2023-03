Jugar en Europa es, para los futbolistas de primer nivel, el sueño máximo. La gran mayoría apunta a ese objetivo: poder tener la posibilidad de mostrarse en las mejores ligas del mundo y trascender a nivel internacional. Sin embargo, hay quienes toman la arriesgada decisión de rechazar ofertas del Viejo Continente para seguir en Latinoamérica...

Este es el caso de un elemento de Rayados, quien priorizó la propuesta del elenco Regiomontano sobre otras más importantes del otro lado del charco. Y ni siquiera es alguien identificado con la institución: se trata de un extranjero, quien a mediados del 2022 abandonó su país y se mudó a Monterrey para continuar su carrera deportiva.

Por supuesto, hablamos de Joao Rojas, ecuatoriano de 25 años que brilló en el CS Emelec de Ecuador y fue fichado por La Pandilla. En conferencia de prensa, admitió que contaba con imponentes ofertas de Europa, pero eligió jugar en el equipo que hoy dirige tácticamente Víctor Manuel Vucetich. Declaración que, sin dudas, caerá muy bien en los aficionados.

"Monterrey me compró del Emelec a tres días de quedar libre. Tenía opciones importantes de Europa, pero vino y puso la plata a tres días de quedar libre. Eso tiene valor y lo que pagó para un futbolista ecuatoriano no suele ser normal porque no somos bien vistos afuera", admitió el atacante.

Más adelante, explicó la razón por la que escogió Rayados por sobre el Viejo Continente: "Decidí venir también para tener más peso en la selección y poder no solo ser convocado siempre, sino ser convocado al Mundial (de Qatar 2022), pero me pierdo el Mundial por la lesión. Todo en un mes, en el que habían comprado, llegué, debuté. No había cobrado ni un mes de sueldo". Hoy, ya está recuperado y desea ganarse un lugar en el once titular.