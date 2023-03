Las cosas no marchan nada bien para los Pumas de la UNAM que dirige Rafa Puente. Si bien el equipo se mantiene arañando en puestos de clasificación al Repechaje para la Liguilla luego de haberse disputado diez jornadas, acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que llevó a la Rebel a pedir por la salida del entrenador.

La directiva del equipo Universitario quiere ser más cauta y según avanzó el Diario Récrod ya se habría tomado la decisión de respaldar al director técnico hasta que finalice el torneo. Consideran que con más tiempo para trabajar puede ser capaz de revertir la situación y es por eso que no habrían sondeado todavía a un reemplazante.

Sin embargo, otras versiones indican que podría darse una circunstancia excepcional que podría acelerar la salida de Rafa Puente, incluso provocarla en lo inmediato. Según el periodista Miguel Ángel Arizpe, una derrota catastrófica ante Cruz Azul en la próxima jornada podría poner el punto final al vínculo.

"La derrota del domingo de 2-4 ante Puebla volvió a ubicar al técnico en la guillotina. Eso es un hecho. cien por ciento. Me lo informó y me lo confirmó (su fuente en el club). 'No te voy a negar que está en la guillotina otra vez, ¿que se habla de un posible despido?, también, que otra mala rachita y se va, sí, todo esto te lo informo a ti, pero no creo que sea este fin aunque perdamos'", escribió en su columna para Mediotiempo.

Si bien Arizpe reconoció que su informante no cree que Rafa Puente pueda ser destituido este fin de semana, señaló que una derrota por goleada ante Cruz Azul podría acelerar ese proceso que, asegura, ya se ha iniciado.