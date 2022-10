Uno de los cruces más interesantes de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2022 de Liga MX es el de América y Puebla. Si bien este último nos privó de disfrutar de una nueva edición del Clásico Nacional en la Liguilla, se trata de un equipo que juega muy bien al futbol y no se achica ante ningún rival, por lo que hará lo imposible para incomodar al Superlíder de la Fase Regular y nos dará una gran serie.

Una de sus máximas figuras es Israel Reyes, defensa central de 22 años que se ha consolidado en la Franja, fue convocado a la Selección Mexicana hace algunos meses y genera fuerte interés en varios clubes poderosos del país (el Azulcrema incluido). Es por eso que vivirá estos partidos de manera muy especial, ya que la directiva rival lo deseó en su momento y se habla de que podría ser fichado de cara a la próxima temporada.

"Es mucha emoción la verdad, el hecho de que me estén nombrando en muchos equipos, yo lo tomo como mucha motivación. Me emociona obviamente que se hable así de uno y me motiva a seguir trabajando y dando lo mejor de mi para que esto se siga dando de esta manera", admitió el zaguero en plática con TUDN.

Más adelante agregó: "Yo lo tomo como una motivación realmente, si te soy sincero lo tomo como una inyección, es adrenalina, motivación, esa emoción. Más por el hecho de que tengo compañeros con los que he estado compitiendo, gracias a Dios en Selección, Chava (Salvador Reyes) que me tocó tener acá, entonces, creo que también es ahí un roce lindo y que me gusta jugarlo".

¿Por qué Israel Reyes la picó vs. Chivas?

"Realmente cuando acabó el partido y supe que no era lo que esperábamos porque estamos haciendo un gran partido y que fue justo al final del encuentro el empate dije ‘lo voy a picar’. Entonces iba con esa seguridad de que ya lo iba a tirar de esta forma independientemente de que sé que es una responsabilidad grande tirarlo de esta manera, pero iba seguro y se logró", explicó Israel Reyes sobre su penal ante el Guadalajara en Repechaje.