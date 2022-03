Si bien David Faitelson no estuvo tan abocado al futbol este sábado, pues fue parte de la cobertura que ESPN reaizó del combate entre Chocolatito González y Rey Martínez desde San Diego, no tardó en hacerse eco de los lamentables episodios de violencia que tuvieron lugar en La Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas.

"El futbol mexicano tiene mucho por hacer: Hay que prohibir terminantemente las barras. Controlar los accesos a los estadios. Mejorar la seguridad. Educar a los aficionados. Vender menos alcohol ¿Habrá interés y voluntad para hacerlo?", se preguntó ya sobre la medianoche del domingo, una vez finalizada su cobertura en la Pechanga Arena.

No sería esa la única expresión de Faitelson en relación al episodio que desde ahora constituirá una de las páginas más oscuras de la Liga MX, "Lo de Querétaro no es más grave ni menos grave con muertos o no muertos. Es la gota que derramó el vaso de una situación insostenible: el aumento de la violencia en los estadios del futbol mexicano. No es responsabilidad de las autoridades. Es responsabilidad de los clubes", aseguró ya bien esntrado este domingo.

A nivel personal, el periodista compartió con sus seguidores una tajante decisión familiar que tomó entendiendo cuál es actualmente la realidad del futbol mexicano y que es compartida por muchas otras familias. "Tan simple como esto: yo no llevaría a mis hijas a ningún estadio del futbol mexicano", remarcó.

Piden dejar a México sin Mundial

Otra reacción a los hechos de violencia que se sucedieron en La Corregidora y que se volvió tendencia en redes sociales fue el pedido de dejar a México no solo excluido de la participación en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 sino también en quitarle la posibilidad de ser sede del Mundial de 2026.

El principal argumento señala que si se quitó a la Selección de Rusia la posibilidad de ser mundialista en Qatar por un hecho que nada tiene que ver en el fútbol, México debería ser castigado por el episodio que sin dudas pasará hacer uno de los más oscuros en la historia del balompié del país.